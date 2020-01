Homem depreda guarita dos Bombeiros de Formosa, cai ao tentar fugir e é preso

Um homem de 32 anos foi preso por vandalismo após depredar a guarita da Companhia de Corpo de Bombeiros Militar de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Na fuga, ele acabou caindo e machucando o rosto. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (29/1).

De acordo com informações da ocorrência, o homem, que estava visivelmente bêbado, passava pela Avenida Senador Coimbra, onde está localizada a Companhia de Corpo de Bombeiros Militar de Formosa, quando começou a depredar a cancela da unidade.

Um bombeiro que estava de plantão na guarita relatou aos policiais que, ao perceber a ação, tentou impedir o vândalo. O suspeito tentou fugir, mas acabou caindo e machucando o rosto; neste momento, os militares o detiveram até a chegada da Polícia Militar.

Ainda conforme relatado na ocorrência, ao ser imobilizado o homem xingou e ameaçou os bombeiros de morte. No local, a equipe da PM questionou o suspeito sobre o ocorrido e ele informou que não teria feito nada de errado.

O acusado foi preso e encaminhado ao Hospital Municipal de Formosa, onde precisou ser sedado para receber atendimento, pois estava descontrolado. Após a alta médica, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes. O caso é apurado.

Caso de vandalismo em Goiás

Recentemente, um Restaurante Cidadão, em Anápolis, foi invadido. No local, o vândalo, que entrou pelo teto, descongelou um frango, preparou uma refeição e após jantar, deixou a unidade comendo alguns doces de amendoim encontrados na dispensa. O homem ainda não foi identificado.

De acordo com as primeiras informações, quando os funcionários chegaram ao local na manhã da última terça-feira (28/1), encontraram a cozinha revirada. Foi constatado que um homem, durante a madrugada, entrou pelo teto do restaurante, descongelou um frango e preparou uma refeição para ele.

No chão foram encontrados os sacos plásticos dos mantimentos que ele usou na preparação a carne. Um dos armários foi arrombado pelo vândalo. Segundo relato dos servidores, o suspeito faminto descascou cebola e teve tempo de picar o alho, para preparar a carne.