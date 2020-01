Homem é alvejado com diversos tiros e deixado em vala na BR-060, em Santo Antônio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, na manhã desta quinta-feira (30/1), para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio onde um homem foi alvejado com diversos tiros e deixado em uma vala na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto.

Após cometer o crime, os supostos autores teriam fugido para Brasília, onde foram localizados e encaminhados para a unidade operacional da PRF. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada para uma unidade de saúde em estado grave. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Como foi encontrado o homem alvejado com diversos tiros e deixado em vala na BR-060, em Santo Antônio

Conforme informações, os agentes receberam a denúncia via número de emergência 191, por volta de 6h20, onde o solicitante informou que o ocupante de um veículo Ford Focus havia baleado uma pessoa na BR-060, na altura das “sete curvas”, perto da divisa de Goiás com Distrito Federal.

De acordo com a denúncia, após efetuar os disparos e deixar a vítima na vala no acostamento às margens da rodovia, o motorista retornou e empreendeu fuga sentido Brasília.

Ao receber a informação, uma equipe da PRF no Recanto das Emas conseguiu fazer a interceptação dos suspeitos em Brasília, na BR-060, próximo ao Engenho das Lages.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais não conseguiram encontrar a arma de fogo utilizada no crime, mas ainda está sendo procurada. Os ocupantes do veículo foram encaminhados para a Unidade Operacional do Recanto das Emas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a vítima e encaminhou para o Hospital Regional de Taguatinga. Ele está em estado grave.

Até o momento da publicação a PRF-DF não havia disponibilizado imagens do acidente, pois a ocorrência ainda está em andamento.