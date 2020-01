Homem é detido ao mostrar órgão genital na porta de escola, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, nesta quarta-feira (29/1), para atender uma ocorrência de importunação sexual, onde um homem foi detido após mostrar o órgão genital na porta de uma escola, em Rio Verde.

Ao ser solicitada, a equipe compareceu no setor Parque Bandeirante. No local, uma testemunha informou as características do suspeito que mostrava a genitália na porta da escola.

Durante patrulhamento pela região, a equipe conseguiu localizar um homem com as mesmas características do suspeito. Ele então foi levado novamente para a instituição de ensino, onde a vítima e a testemunha confirmaram que se tratava do autor da importunação.

Diante dos fatos, a vítima manifestou interesse em representar contra o suspeito e todos os envolvidos foram encaminhados para o 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências.

Além do homem detido ao mostrar órgão genital na porta de escola, outro foi flagrado na mesma prática, também Rio Verde

Um homem foi preso, no último dia 14 de janeiro, após mostrar o órgão genital para mulheres na rua, no Parque Solar do Agreste, em Rio Verde.

Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para se deslocar a um endereço para atender uma ocorrência de importunação sexual.

Quando chegou ao local, uma das vítimas relatou que estava na porta da casa de sua cliente quando um homem começou a mostrar o órgão genital. Além disso, ele ainda se mostrava para pessoas que passavam de carro pela região.

De posse das características do suspeito, a equipe começou as diligências pela região e encontrou o homem próximo a um túnel, no bairro Promissão.

Com ele foi encontrado um celular com registro de furto/roubo. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado e conduzido à 8ª DRP para realização do flagrante. Ele deve responder por receptação e importunação sexual.