Quadrilha roubava bebidas nas divisas de Goiás e repassava a empresário

Foi preso na manhã desta quinta-feira (30/1) um empresário suspeito de ser o principal agente de uma organização criminosa que executava roubos de cargas de bebidas nas divisas de Goiás e vendia para ele, que, ciente da origem ilícita das cargas, comprava e revendia em seu comércio, localizado em Ceilândia, no Distrito Federal.

A operação que resultou, até o momento, na prisão do empresário foi batizada de Terminus Secure, e foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), e da Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/DF).

Segundo o delegado Alexandre Bruno, o empresário preso hoje já era investigado pela Polícia Civil de Goiás por suspeita de ser um dos principais operadores de um esquema de compra e venda de bebidas alcoólicas furtadas e roubadas. “Ele fazia parte de uma organização criminosa. O principal núcleo era esse onde a quadrilha realizava o roubo das cargas de bebidas”, informou o delegado.

Alexandre conta que no dia 21 deste mês uma grande carga de birinight (bebida alcoólica gaseificada) foi roubada, e o fato apontava para o empresário. A investigação, então, constatou que o comerciante recebeu a carga roubada em sua distribuidora, localizada em Ceilândia, onde iria revendê-la. Conforme o delegado, essa prática de receptação já era recorrente.

Roubos de cargas eram feitos nas divisas de Goiás com outros estados

De acordo com a Polícia Civil, no dia da subtração da carga, o motorista do caminhão foi abordado por quatro ocupantes de uma camionete que, armados, o amarraram e só o libertaram após o transbordo da carga.

O esquema de compra e venda de bebidas alcoólicas furtadas era comandado pelo empresário, e as cargas eram roubadas nas divisas de Goiás com os estados da Bahia, Tocantins, além de Brasília.

No estabelecimento comercial do investigado, bem como em um galpão de sua propriedade, foi recuperado um carregamento de bebidas que havia sido roubado no dia 21 de janeiro do corrente ano na divisa de Goiás com a Bahia, carga avaliada em aproximadamente R$ 100 mil.

A ação policial permitiu não só a prisão do receptador, considerado grande fomentador dos furtos e roubos de cargas, como a identificação de outros envolvidos no esquema delitivo e que terão suas prisões pleiteadas. O empresário deve responder pelos crimes de receptação de formação de quadrilha.