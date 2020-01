Segurança que matou ex de advogada, em Formosa, é indiciado por homicídio

A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte do ex-marido de uma advogada que foi assassinado a tiros por um segurança contratado por ela, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O acusado foi indiciado por homicídio qualificado, por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que de acordo com o laudo, foi atingido por nove tiros. O crime ocorreu no dia 11 de janeiro, na garagem da casa da advogada.

O inquérito já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Se condenado, o segurança pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Após o crime, o suspeito fugiu e se apresentou dias depois na delegacia da cidade, acompanhado de uma advogado.

Ex-marido de advogada é morto a tiros por segurança, em Formosa

O crime ocorreu na manhã do dia 11 de janeiro. Gernandy Carmo de Jesus Moura, de 33 anos, chegou na casa da ex-mulher, uma advogada, e iniciou uma discussão com ela. No entanto, foi surpreendido por um homem que fazia a segurança particular da mulher. De acordo com o laudo, o segurança disparou ao menos 11 vezes em direção ao homem; nove acertaram a vítima.

Após o ocorrido, o segurança fugiu do local. Em depoimento, a advogada contou à polícia que ela e o ex-marido estavam em processo de separação de bens. No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, ela relatou que era ameaçada pelo ex e tinha uma medida protetiva contra ele.

Dias após, o segurança compareceu à delegacia acompanhando de um advogado. Conforme apurado, o homem não tinha posse nem porte da arma que carregava e já tinha passagens por outros crimes.

Inicialmente, as investigações não apontam que a advogada tenha participação no crime. Ela contou que o segurança foi contratado por ela para proteção, uma vez que temia que o ex-marido retornasse à casa.