Acidente com carreta mata motorista e interdita BR-050, em Cumari

Um acidente com uma carreta bitrem carregada com soja deixou a BR-050, em Cumari, na região Sudoeste de Goiás, totalmente interditada na manhã desta sexta-feira (31/1). O motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou no quilômetro 306 da rodovia e a carga ficou esparramada pelo trecho, impedindo o tráfego. Equipes da concessionária responsável pela rodovia e policiais rodoviários atuam na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também está no local.

Vídeo mostra situação após acidente com carreta na BR-050, em Cumari; motorista morreu no local

Levantamentos preliminares apontam que o veículo seguia sentido GO-MG, quando numa curva conhecida como “curva do S” o motorista perdeu o controle da direção e tombou. O condutor não foi identificado e não usava o cinto de segurança; com o impacto ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda conforme a PRF, dentro da cabine da carreta foram encontradas latas de cerveja. Também não pode ser verificada a velocidade do veículo, no momento do acidente, pois o disco do tacógrafo estar vencido.

Um vídeo gravado pela corporação mostra a situação na rodovia.

Após o ocorrido, o inspetor Newton Morais, da PRF, explicou que não havia previsão para liberação total da pista; o trânsito flui em meia pista. Segundo ele, devido ao acidente, o trecho que liga Catalão a Araguari está fechado na manhã desta sexta-feira (31/1).

Erosão interdita parcialmente BR-153, em São Luís do Norte

Uma outra interdição foi anunciada pela PRF, nesta quinta-feira (30/1), mas devido a uma erosão. A BR-153, em São Luís do Norte, no sentido Ceres/Uruaçu, está parcialmente interditada. O bloqueio ocorreu no quilômetro 259 da rodovia.

Em função das fortes chuvas que ocorrem na região, parte da pista de rolamento e acostamento desbarrancaram e buraco de 3,2 metros de comprimento por 3,5 metros de largura e 1,6 metro de profundidade se abriu na pista. Segundo a corporação, a situação coloca em risco a segurança viária.

A PRF interditou a área e o local está sinalizado, para quem segue no sentido sul/norte, após a ponte do Rio das Almas, o motorista vai percorrer cerca de 27 quilômetros e desviar pela pista contrária. A PRF comunicou o fato ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e aguarda pela recuperação do trecho para poder liberar a pista.