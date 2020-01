Campo Oficial de Grama Natural é inaugurado no Conde dos Arcos nesta sexta (31)

Com o objetivo de fomentar e investir no esporte do município a Prefeitura de Aparecida de Goiânia por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, entrega nesta sexta-feira, 31, o Campo Oficial de Grama Natural do Centro Olímpico, localizado no Setor Conde dos Arcos. A solenidade de inauguração será às 16h30.

Segundo Gerfeson Aragão, a proposta da prefeitura é de ampliar o número de espaços públicos para que a população possa praticar atividades físicas, e assim melhorar a saúde, a qualidade de vida e principalmente o convívio social. “Esta obra é de grande importância, não só para as crianças, como para a toda a comunidade, que poderá prestigiar eventos esportivos com ainda mais qualidade”, pontua.

O espaço teve sua obra executada sob coordenação da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude e contou com o investimento de recursos provenientes do tesouro municipal no valor de R$ 150 mil. O campo de 105×68 metros, medidas exigidas pela FIFA para torneios como Copa do Mundo por exemplo e atualmente utilizados no Campeonato Brasileiro.

O Centro Olímpico disponibiliza atualmente mais de 12 modalidades esportivas gratuitas com acompanhamento de instrutores físicos qualificados nas modalidades hidroginástica, natação adulto e infantil, zumba, funcional, futebol, vôlei capoeira, Tae-kwon-do caminhada orientada. O Centro Olímpico atualmente atua com mais de 2.500 alunos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos ativos nas diversas modalidades.