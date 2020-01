Chegou a hora de trocar de lar? O que é e como funciona a permuta de imóveis

Quando surge a necessidade de mudança, seja para ter mais espaço, morar mais perto do trabalho ou a chegada de um bebê, para citar alguns exemplos, esse novo capítulo reserva uma série de preocupações que aparecem ao tentar negociar o seu imóvel atual. A busca por um corretor de confiança, a preparação para as visitas de possíveis compradores e finalmente a demora (que pode levar anos!) para encontrar alguém realmente interessado em fazer negócio são alguns impeditivos de quem procura um novo lar. A permuta de imóveis é uma solução prática e econômica de fazer negócios passando longe dos grandes transtornos que operações imobiliárias costumam gerar.

A troca justa entre partes interessadas

Uma vez que você já sabe o que procura, fica mais fácil filtrar suas opções. Com os possíveis imóveis escolhidos, entre em contato com os proprietários e ofereça a possibilidade de permutar os imóveis, ou seja, trocar o seu pelo que te agradou. Mas a permuta não precisa ser necessariamente apenas entre bens iguais – você ou a outra parte também pode colocar outros tipos de bens como carros, terrenos ou outros tipos de imóveis como salas comerciais ou galpões para igualar os valores caso eles não sejam compatíveis. A compensação financeira, ou permuta com torna, também pode ser praticada com a intenção de que ambos os lados da negociação saiam satisfeitos com seu desfecho.

Pensada para a sua comodidade

Imagine o seguinte cenário: você pesquisou, conversou com o proprietário, lançou sua proposta e ele aceitou. Agora tudo que você precisa fazer é vender o seu imóvel para alcançar o valor acordado entre vocês. O problema é que vender o seu imóvel pode levar meses ou anos e até lá aquele apartamento que você havia se apaixonado já foi negociado com outra pessoa, fazendo com que você tenha que reiniciar a sua busca do zero e precise renegociar tudo de novo. No caso da permuta, o processo é bem diferente pois basta encontrar um proprietário que se interesse pelo seu imóvel para começar a negociação, sem precisar vender sua casa ou apartamento antes.

Cuidados antes de se envolver em uma permuta

Existe um respaldo jurídico na modalidade de permuta entre imóveis. Isso quer dizer que trata-se de um processo legal e que precisa de um acordo entre os envolvidos antes das assinaturas. As partes devem concordar sobre os valores de seus respectivos imóveis e fixar eventuais compensações financeiras para que o negócio seja equilibrado. Uma vez redigido e revisado o contrato de permuta, tenha em mente os encargos envolvidos na operação como a elaboração da escritura pública que pode variar entre 3% e 6% do bem. Note que caso os imóveis sejam fixados em valores iguais, as duas partes ficam isentas de tributos referentes ao Imposto de Renda.

Em todo caso, procure um corretor de imóveis de sua confiança para fazer possíveis avaliações dos imóveis ou pesquise na internet sobre empresas especializadas nesse tipo de trâmite e agilize a realização de uma etapa tão importante para você e para a sua família!