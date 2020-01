Conheça o míssil MTC-300, arma de destruição manuseada em Formosa

Foi inaugurado na cidade de Formosa, em Goiás, na última quarta-feira (29/1), o Comando de Artilharia no Forte Santa Bárbara, unidade militar que terá como um dos objetivos manusear o míssil MTC-300, uma arma de destruição desenvolvida pela brasileira Avibras Indústria Aeroespacial, com alcance de 300 quilômetros. O míssil é o primeiro brasileiro e deve estar disponível para utilização até o final de 2021.

O Míssil Tático de Cruzeiro (MTC) está sendo desenvolvido dentro do Programa Estratégico do Exército Astros 2020, e a região escolhida para a instalação da base de artilharia é vista como estratégica, pois, em caso de conflito, os veículos lançadores de mísseis podem ser deslocados a partir de bases aéreas de Planaltina ou Brasília, cidades próximas a Formosa.

Mesmo não concluída, a arma de destruição tem provocado bastante ruído de curiosidade. Afinal, o que é o MTC-300 e como o mesmo vai funcionar? Em entrevista à revista especializada Infodefesa, o gerente do Programa Estratégico do Exército Astros 2020, general José Júlio Dias Barreto, esclareceu dúvidas sobre o modo de operação do míssil.

Segundo Barreto, a campanha de certificação do MTC-300 encontra-se em avançado estágio de finalização. Segundo ele, o MTC voa em cruzeiro por trajetórias predefinidas por pontos de controle (waypoints). “As trajetórias poderão ser de direções variáveis, retilíneas ou curvilíneas, em função de obstáculos como artilharia antiaérea ou obstáculos do terreno, ou da situação tática imposta ao voo de cruzeiro”.

O general explica que, sendo uma arma de defesa de longo alcance e com alto índice de precisão, o MTC-300 poderá ser usado em missões de destruição de grandes infraestruturas, a exemplo de usinas hidrelétricas e refinarias de petróleo.

Míssil MTC-300, manuseado em Formosa, pode ter alcance superior a 300 quilômetros

Ainda conforme o gerente do Programa Astros 2020, o MTC-3 navega impulsionado por uma turbina, movida a querosene de aviação, e a precisão, medida em erro circular provável, é menor ou igual a 30 metros”. O míssil possui, ainda, cabeça de guerra (WH – Warhead) unitária e também múltipla (MW – Multiple Warhead).

Barreto chama atenção para o fato de que o míssil pode atingir um alcance superior aos 300 quilômetros. “Cada veículo lançador Astros 2020 pode portar e disparar dois mísseis MTC-300. Importante observar que o míssil adquirido pelo Exército possui alcance muito maior que os 300 quilômetros previstos pelo Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, pois essa restrição se aplica a exportações do sistema. Os mísseis brasileiros, exclusivos, terão quantos quilômetros de alcance julgarmos necessários para realizar a defesa do Brasil”, resume.