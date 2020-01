Homem é preso com R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados, em Goiânia 

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, no início da tarde desta sexta-feira (31/1), um homem que estava com R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados, em Goiânia.

Segundo a corporação, o homem que conduzia o caminhão com a carga afirmou que adquiriu os cigarros no Paraguai. Os produtos seriam entregues na Capital.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, na ocasião foram apreendidos 40 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai .

Segundo os policiais militares, a ocorrência foi registrada no Bairro Ipiranga, em Goiânia. Na ocasião, o homem que conduzia o caminhão e a carga de contrabando foram encaminhados para sede da Polícia Federal em Goiânia.

O motorista que estava com R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados alega que a carga foi adquirida no Paraguai e teria como destino a cidade de Goiânia.

Em outra ocorrência, PRF apreendeu caminhão com mais de R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados em Abadia de Goiás

Em novembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão com mais de R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados, em Abadia de Goiás.

Segundo a corporação, o veículo com 600 mil carteiras de cigarros contrabandeados passava pela BR-060 quando foi abordado pela corporação.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga foi contrabandeada do Paraguai e foi apreendida na BR-060, em Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia.

Ainda segundo a corporação, as 600 mil carteiras de cigarros possui valor estimado em R$ 3 milhões de reais.

De acordo com as declarações do motorista, de 47 anos, ele pegou o veículo em Campo Grande (MS) para entregar a carga em Goiânia.

Pelo transporte o homem receberia a quantia R$ 1 mil reais. Ele foi preso e junto com a carga foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia.

A ação é fruto do reforço na fiscalização promovida pelo programa Em Frente Brasil, que consiste na integração entre as forças de segurança da União e do Estado de Goiás para a redução de crimes violentos.