Obras em trecho interditado da BR-153 devem ser concluídas nesta sexta (31)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já iniciou as obras de recuperação do trecho interditado da BR-153, em São Luiz do Norte, sentido Ceres/Uruaçu. A via foi parcialmente interditada nesta quinta-feira (30/1), após a abertura de uma erosão, provocada pelas fortes chuvas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela interdição e por acionar o DNIT, o serviço deve ser concluído ainda nesta sexta-feira (31/1). A corporação orienta aos motoristas que passam pela rodovia que reduzam a velocidade e redobrem a atenção, para que acidentes sejam evitados.

Erosão interdita BR-153, em São Luiz do Norte

O bloqueio ocorreu no quilômetro 259 da rodovia. Em função das fortes chuvas que ocorrem na região, parte da pista de rolamento e acostamento desbarrancaram e buraco de 3,2 metros de comprimento por 3,5 metros de largura e 1,6 metro de profundidade se abriu na pista. Segundo a PRF, a situação colocava em risco a segurança viária.

A PRF interditou a área e o local está sinalizado, para quem segue no sentido sul/norte, após a ponte do Rio das Almas, o motorista vai percorrer cerca de 27 quilômetros e desviar pela pista contrária.

Goinfra trabalha em trecho interditado na GO-070

Devido às fortes chuvas, um trecho da GO-070, em Goiânia, também foi interditado após a abertura de uma erosão. Em nota, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa que já são cumpridas as seguintes etapas:

– Interrupção imediata e desvio do tráfego da pista afetada em conjunto com o Batalhão Rodoviário.

– Limpeza e corte com máquinas para estabilização do aterro, para mitigar o avanço da erosão.

– Realização de vistoria técnica pelos engenheiros da Goinfra.

– Elaboração de projeto de construção de novo bueiro celular e recomposição do aterro e do pavimento, com previsão de 30 dias.

Em função de agravamento da erosão, a Goinfra esclareceu ainda que o prazo de execução da obra será de até 60 dias após a conclusão do projeto.