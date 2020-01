PC apreende 8 máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento, em Aparecida 

Durante uma operação que foi finalizada nesta quinta-feira (30/1), a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) apreendeu 8 máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, quatro das oito máquinas de jogos de azar foram encontradas em um posto de combustíveis.

De acordo com a Polícia Civil de Aparecida de Goiânia, nos dias 29 e 30 de janeiro oito máquinas caça-níqueis que estavam em pleno funcionamento em estabelecimentos comerciais foram apreendidas em Aparecida de Goiânia.

Na primeira apreensão, a 2ª Delegacia Regional com apoio do Guarda Civil Metropolitana (GCM), averigou as denúncias vindas do Disque Denúncia da Polícia Civil que informavam sobre a ocorrência da contravenção penal de jogos de azar em alguns estabelecimentos comerciais em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, quatro máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Além disso, três carteados clandestinos foram fechados e um menor encontrado em um dos carteados.

Já na segundo apreensão, também após denúncias anônimas, policiais civis da 1ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia fizeram a apreensão de quatro máquinas de jogo de azar em um posto de combustível. A delegada regional, Cybelle Tristão reitera a importância das denúncias feitas pela população.

Os procedimentos foram lavrados nas respectivas delegacias das áreas dos fatos.

Além de apreensão de 8 máquinas caça-níqueis em pleno funcionamento, polícia fechou fábrica de máquinas de jogos de azar

Na noite da última terça-feira (28/) a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) localizou uma fábrica de máquinas caça-níqueis, em Goiânia.

Segundo a corporação, os policiais encontraram a casa onde funcionava a fábrica após receber uma denúncia anônima sobre a prática criminosa.

AInda de acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada ainda na noite de terça-feira (28/1) no Setor Vila Isaura, em Goiânia. Na ocasião, o dono da residência foi levado à delegacia para prestar esclarecimento, porém foi liberado após depoimento.