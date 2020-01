Preso suspeito de invadir casa pelo teto para roubar, em Aparecida de Goiânia

Um homem foi preso suspeito de invadir uma casa pelo teto e furtar vários objetos, entre eles uma televisão, dois notebooks e até sabonetes. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (31/1), em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

O suspeito foi flagrado logo após crime, por uma equipe da Polícia Militar que estava em patrulhamento. Ele estava carregando uma televisão, enrolada em um lençol, e uma mochila com dois notebooks, uma maquininha de cartão de crédito e vários cosméticos.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter invadido uma casa na região. Ele explicou aos PMs que conseguiu entrar na residência após escalar uma parede e quebrar a telha. Diante da situação, foi dada voz de prisão e homem foi conduzido ao 1°DP de Aparecida de Goiânia.

Após roubar casa, grupo contrata carroça para levar eletrodomésticos

Um outro furto a residência chamou atenção da polícia. Na última terça-feira (28/1), em Anápolis, um grupo contratou carroça para fazer a mudança com todos os móveis da casa, após furtar uma residência.

A vítima do furto, ao chegar em casa, encontrou tudo revirado. No meio da bagunça, avistou um cartão da pessoa que realizou o frete dos móveis roubados. Ao entrar em contado com o homem, este confirmou que retirou todos os móveis da casa da vítima e os levou para a rua Cirilo Silva, no bairro Vila Góis.

De acordo com informações da Polícia Militar, o furto aconteceu em uma residência localizada na rua Silvânia, no bairro Jaiara, em Anápolis. A ação criminosa aconteceu no momento em que a proprietária da residência estava trabalhando.

Segundo a PMGO, os policiais militares assim que souberam do furto a residência, foram até o endereço fornecido pelo homem que realizou o frete dos eletrodomésticos acompanhado da vítima. Ao chegarem ao local encontraram na frente do imóvel um suspeito colocando alguns pertences em uma carretinha.

Assim que avistou a viatura, o homem entrou rapidamente dentro da casa e então os policiais fizeram o adentramento. No local os policiais militares encontraram várias pessoas, inclusive, duas adolescentes juntamente com os pertences furtados da residência em Anápolis.

A vítima reconheceu seus eletrodomésticos. Diante da situação foi então dada voz de prisão e 10 pessoas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes por furto e receptação.