Preso suspeito de usar deficiência para furtar celulares, em Goianápolis

Um homem foi preso suspeito de usar a deficiência na perna para distrair funcionários de uma loja e furtar celulares. O crime ocorreu em Goianápolis, a 47 quilômetros de Goiânia; o suspeito foi preso próximo a rodoviária de Anápolis, nesta quinta-feira (30/1).

Funcionários da loja relataram à Polícia Militar que o homem distraiu uma atendente e conseguiu sair do estabelecimento com aparelhos celulares que estavam expostos. O valor dos produtos furtados somam R$ 3 mil. Após o furto, o homem deixou a loja rapidamente e fugiu em um caro de cor branca.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o suspeito entrando no estabelecimento e saindo momentos depois. As imagens foram analisadas e mostram que o suspeito deixou o local com alguns aparelhos na mão.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sbe32286e3d7cf3b0b63ff23992f6ff93′]

Sem benefício, suspeito de usar deficiência para furtar celulares, em Goianápolis, disse que dependia do ‘meio’

Os funcionários conseguiram anotar a placa do carro em que o homem fugiu. O veículo pertence a uma seguradora e, com base nas informações, a polícia chegou até o responsável pelo aluguel do carro. Ele contou que havia deixado o suspeito do crime em um hotel, localizado nas proximidades da rodoviária de Anápolis, a 59 quilômetros da capital.

A equipe policial foi até o local e encontrou o deficiente físico sob efeito de drogas. Inicialmente ele resistiu a prisão, mas foi detido e acabou confessando que já havia vendido por celulares pelo valor de R$ 600.

Em pesquisa ao sistema, foi constatado que ele estava com um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ao ser preso, o homem contou de forma informal que não tem benefício e nem aposentadoria e que usa desse meio [furto] para viver.

Furto

De acordo com o Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o crime de furto caracteriza-se por “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. A pena é de um a quatro anos de reclusão e multa.