Acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferida, em Anápolis

Uma motorista ficou ferida após se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo de Anápolis, município localizado a 59 quilômetros de Goiânia. A ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (1º/2), na avenida Engenheiro Portela, na região Central da cidade.

Ainda não se sabe o que teria provocado a batida. Segundo testemunhas, a mulher, que dirigia um Peugeot de cor vermelha, acabou batendo de frente com um ônibus da Mobilidade Urbana de Anápolis (Urban). Com o impacto da batida, a frente do veículo ficou bastante danificada.

A motorista ferida foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada desacordada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Conforme apurado por um jornal local, o estado de saúde da mulher é considerado estável. O motorista do ônibus não se feriu.

Motorista fica ferido ao bater carro em semáforo, em Anápolis

Um outro acidente foi registrado em Anápolis neste sábado (1º/2), mas na Avenida Brasil Norte, próximo ao Hospital de Urgências da cidade. O condutor de um carro de cor cinza, modelo Santana, bateu em um dos semáforos da via. Com o impacto, o sinaleiro foi arrancado do chão.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a vítima. Devido ao acidente, o trânsito no local ficou lento. O Dia Online tenta atualizar o estado de saúde do motorista.

Acidente grave em Goiás

Nesta sexta-feira (31/1), um acidente com uma carreta bitrem carregada com soja deixou a BR-050, em Cumari, na região Sudoeste de Goiás, totalmente interditada. O motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou no quilômetro 306 da rodovia e a carga ficou esparramada pelo trecho, impedindo o tráfego. Equipes da concessionária responsável pela rodovia e policiais rodoviários atuaram na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para recolher o corpo do motorista.