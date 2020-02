Após escalar parede, homem invade casa para furtar cosméticos em Aparecida

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (31/1), após escalar parede, invadir casa para furtar cosméticos em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, além dos cosméticos o homem furtou televisão, dois notebooks e máquina de cartão de crédito.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu após o suspeito ser visto carregando objetos em uma mochila, além de uma televisão enrolada em lençol.

Na ocasião, a equipe do 8º BPM em patrulhamento desconfiou da atitude do homem e deu a voz de parada. O indivíduo tentou fugir, mas foi detido pela equipe. Ao revistar a mochila, localizaram dois notebooks, uma máquina de cartão de crédito e vários produtos de cosméticos.

Questionado sobre a procedência dos objetos, o homem respondeu que havia entrado em uma residência. Ele afirmou que após escalar parede e quebrar a telha, invadiu a residência.

Diante da situação, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao 1°DP de Aparecida de Goiânia.

Além de prisão de homem que invadiu casa para furtar cosméticos, grupo foi preso por furtar residência e contratar carroça para levar “mudança”

Na última terça-feira (28/1), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) registrou uma ocorrência inusitada em que um grupo após furtar residência, contratou carroça para fazer a mudança com todos os móveis da casa.

A vítima do furto, ao chegar em casa, encontrou a casa toda revirada. No meio da bagunça, avistou um cartão da pessoa que realizou o frete dos móveis roubados.

Ao entrar em contado com o homem, este confirmou que retirou todos os móveis da casa da vítima e os levou para a rua Cirilo Silva, no bairro Vila Góis.

De acordo com informações da Polícia Militar, o furto aconteceu em uma residência localizada na rua Silvânia, no bairro Jaiara, em Anápolis. A ação criminosa aconteceu no momento em que a proprietária da residência estava trabalhando.