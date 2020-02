App de moto para passageiros funciona em Goiânia a partir de 13 de fevereiro

Começa a funcionar em Goiânia a partir do dia 13 de fevereiro um aplicativo de transporte de passageiros em motocicletas. O app chamado Picap já funciona nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, Teresina e Manaus. Ainda não há detalhes sobre os valores das corridas.

A startup nasceu na Colômbia em 2016 e já funciona em países como México, Argentina, Peru, Chile e Guatemala. De acordo com a empresa, expectativa é dobrar a atuação na América Latina até próximo ano. O investimento previsto para 2020 é de US$ 5 milhões.

“Nosso objetivo é apresentar uma alternativa de modal para melhorar o fluxo de mobilidade, principalmente nas grandes cidades. O cidadão passa a contar com uma possibilidade a mais para escapar do trânsito caótico nestas capitais, reduzindo em 50 % o tempo de deslocamento. E isso a um preço 30% menor que os demais aplicativos de carros particulares”, explicou o CEO da Picap, Diogo Travassos.

App de moto para passageiros abre período de cadastro para motoristas em Goiânia

Para os motociclistas interessados em se cadastrar no novo app, a plataforma já está com cadastro aberto. Para fazer, basta baixar a ferramenta ‘Picap’ pelas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS e seguir os links. Conforme informado pela empresa, inicialmente, os motoristas ficarão com 100% do valor da corrida.

Para ter o cadastro aprovado, o motociclista deve: apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo A; documentos atualizados do veículo, incluindo o pagamento do seguro DPVAT; possuir uma motocicleta com até 10 anos de fabricação e motor de, no mínimo, 100 cilindradas; o uso obrigatório do capacete, tanto para o condutor quanto para o passageiro; curso profissionalizante da função, ministrado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada estado; além de respeitar as diretrizes municipais de condução de passageiros, caso existam.

O cadastro para passageiros também está liberado no novo aplicativo. Até o momento, o Picap já tem mais de 1 milhão de downloads, 150 mil usuários e cerca de oito mil motociclistas cadastrados. A startup acredita que pode dobrar esses números até o final do primeiro semestre deste ano.