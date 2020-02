‘BBB 20’: Quem são os participantes da Casa de Vidro do ‘Big Brother Brasil’

A Casa de Vidro do BBB 20 começou a ter seus participantes divulgados na noite desta sexta-feira, 31, durante os intervalos da novela Amor de Mãe, na Globo. Esta será a 4ª vez que o cômodo é utilizado na história do Big Brother Brasil.

O primeiro nome anunciado foi de Ivy, modelo de Belo Horizonte de 27 anos.

“Tudo que eu faço, faço com muita intensidade. Minha mãe costuma falar comigo: ‘vai devagar’. Eu sou muito ‘bagaceira’, demais da conta”, afirmou a mineira.

Em seguida, veio Renata, professora de educação física de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com 32 anos.

“Eu gosto de ganhar. Odeio perder. Eu sou muito divertida, e, ao mesmo tempo, sou muito teimosa”, contou sobre si.

Na sequência, veio Daniel Caon, compositor de Linhares, no Espírito Santo, que mora em Goiânia e tem 26 anos.

“Sou um cara que me apaixono muito fácil. Sou muito intenso em tudo que faço”, contou.

Por fim, Daniel, ator de 22 anos da cidade de Selbach, no Rio Grande do Sul.

“Eu quero tudo, quero provar de tudo. Se não for para se divertir, eu nem vou”, disse.