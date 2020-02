Bombeiros resgatam corpo de mulher em lago de Itumbiara

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde desta sexta-feira (31/1), para verificar uma ocorrência de um desaparecimento em um lago de Itumbiara, na região Sul do estado.

O lago fica localizado no setor Olinta Guimarães, em frente a uma Unidade de Pronto Atendimento. De acordo com o CBMGO um corpo de mulher foi encontrado boiando no lago, devido ao estado avançado de decomposição.

Os moradores da região avistaram o corpo e acionaram a guarnição. A suspeita é que se trate de uma mulher que estava desaparecida na região, há quatro dias.

Após a busca e resgate, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para passar por perícia.

Além dos bombeiros que resgatam corpo de mulher em lago de Itumbiara, outros encontram corpo de jovem que sumiu na Usina de Corumbá 3

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) após 3 dias de buscas encontrou o corpo de um jovem que sumiu na Usina de Corumbá 3, em Luziânia, a 209 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, João Marcelo Lima, de 21 anos, era morador do Recanto das Emas e foi encontrado no final da tarde do domingo (5/1). Ele estava desaparecido desde quinta-feira (2/1).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), o afogamento aconteceu na represa da Usina Hidrelétrica de Corumbá 3, em Luziânia, após a canoa de João Marcelo virar.

Segundo os bombeiros que atuaram na operação, após três dias de buscas o corpo do jovem que sumiu na Usina de Corumbá 3, foi encontrado por um grupo de pessoas que passavam pela região.

O jovem de 21 anos havia se afogado na quinta-feira (2/1). As chuvas e a extensão da Usina de Corumbá 3 dificultaram o trabalho dos bombeiros e mergulhadores que atuaram no resgate.