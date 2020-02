Dupla é presa após furtar materiais de construção em Porangatu 

Nesta sexta-feira (31/1) dois homens foram presos pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) em Porangatu. A dupla é acusada de furtar materiais de construção na cidade.

Segundo a corporação, dois foram presos por furto e outros dois por receptação. Na ocasião, foram apreendidos diversos celulares e notebooks, além de maquinário utilizados em construções como carrinho de mão, furadeira, máquina de solda e compressores.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu na mandrugada desta sexta-feira (31/1) quando uma equipe do GPT Motos do 3ºBPM realizava patrulhamento pelo Setor Sol Nascente, na cidade de Porangatu, quando avistou um carro, modelo Fiat Pálio, com um homem dentro.

O homem tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, porém foi detido. O comparsa do detido estava escondido em uma mata próximo ao veículo. Juntos, eles haviam acabado de furtar uma serralheira no setor.

Ao realizar a abordagem os policiais localizaram várias ferramentas usadas na construção civil e uma lixadeira. Além disso, um aparelho celular proveniente de um roubo foi encontrado.

Com os presos acusados de furtar materiais de construção foram encontrados diversos produtos de roubo

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais ainda encontraram escondidos em uma mata um motosserra, um macaco hidráulico e dois compressores, todos os objetos provenientes de furtos realizados em construções e obras da cidade.

Outros dois homens foram flagrados com objetos furtados pela dupla. O dono do veículo, que é do Distrito Federal, estava a pouco dias na cidade.

Segundo a corporação, os objetos recuperados foram 4 aparelhos celulares, 3 furadeiras, parafusadeira, maquinas de solda, um carrinho de mão, notebook, uma bomba de poço artesiano, um motor bomba, auto transformador e transformador, bota vonder, duas lixadeiras, dois compressores com pistola a ar, macaco hidráulico e motoserra.

Os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia onde ficaram a disposição da Justiça.