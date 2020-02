Em Goiânia, aulas para Eaja começam nesta segunda-feira (3)

Começam nesta segunda-feira (3/2) as aulas para Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja), em 57 instituições de ensino de Goiânia.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, as escolas ainda têm vagas disponíveis e interessados, com idade a partir de 15 anos, podem procurar as instituições.

Eaja ajuda educandos que não tiveram condições de concluir o Ensino Fundamental em tempo regular, pois com o programa têm uma nova oportunidade de escolarização.

De acordo com dados da Prefeitura de Goiânia, em 2020 a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) ofereceu 9.523 vagas para a Eaja.

Ainda há vagas disponíveis e interessados podem procurar diretamente as escolas da rede municipal que oferecem a modalidade. As oportunidades de 1ª a 8ª série são ofertadasem escolas municipais, no período noturno.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as instituições de ensino são dotadas de estrutura que proporciona a vivência pedagógica planejada, com processos de ensino-aprendizagem diferenciados e organização que garante o ensino aos alunos.

O programa de ensino da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos é um direito previsto pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 com o objetivo de atender adolescentes, jovens, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de concluir os estudos.

Confira o que é necessário para realizar matrícula para participar da Eaja em Goiânia

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, para efetuar a matrícula é necessário apresentar carteira de identidade, comprovante de endereço e Declaração e/ou Histórico Escolar (se tiver).

Caso não tenha a Declaração ou Histórico Escolar, o educando será matriculado provisoriamente em uma das turmas. Após a verificação do nível de escolarização, o aluno será matriculado na série correspondente ao seu desenvolvimento escolar.

As matrículas podem ser realizadas na própria escola ou no site da Prefeitura de Goiânia. Caso tenha alguma dúvida, o interessado pode obter mais informações pelo telefone 3524-8923.