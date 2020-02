PMGO desarticula quadrilha e apreende mais de mil fardos de bebidas roubadas

A Polícia Militar de Goiás (PMGO), por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), desarticulou uma quadrilha especializada no roubo de cargas, em Campinorte, na região Norte do estado. Três suspeitos foram presos e mais de mil caixas de bebidas roubadas apreendidas. A carga que estava no galpão com os suspeitos era avaliada em R$ 300 mil.

De acordo com informações da corporação, os suspeitos foram localizados em um galpão em Campinorte. Além das três prisões e da apreensão das bebidas roubadas, foram encontrados no local também três caminhonetes, uma carreta Volvo e um caminhão Mercedes; os veículos eram usados no transporte desses produtos.

Segundo a apuração, as bebidas roubadas eram revendidas a um comerciantes da região. Veja abaixo a lista de produtos apreendidos com os integrantes da quadrilha:

1.512 caixas de óleo vegetal;

985 fardos de refrigerante, dentre eles Coca-Cola; Sprite; Fanta e Kuat;

110 fardos de energético;

15 caixa de Coca-Cola de 1 litro;

2 caixas de Coca-Cola KS de 290 ml;

5.015 Coca-Cola de 310 ml;

175 caixas de Cerveja Antártica de 269 ml;

10 caixas de Cerveja Amistel de 600 ml; e

321 caixas de Cerveja Skol puro malte de 269 ml.

Desarticulada quadrilha que vendia bebidas roubadas a comerciante do Distrito Federal

No último dia 30, foi preso um empresário suspeito de ser o principal agente de uma organização criminosa que executava roubos de cargas de bebidas nas divisas de Goiás e vendia para ele, que, ciente da origem ilícita das cargas, comprava e revendia em seu comércio, localizado em Ceilândia, no Distrito Federal.

A operação que resultou, até o momento, na prisão do empresário foi batizada de Terminus Secure, e foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), e da Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/DF).

Segundo o delegado Alexandre Bruno, o empresário preso hoje já era investigado pela Polícia Civil de Goiás por suspeita de ser um dos principais operadores de um esquema de compra e venda de bebidas alcoólicas furtadas e roubadas. “Ele fazia parte de uma organização criminosa. O principal núcleo era esse onde a quadrilha realizava o roubo das cargas de bebidas”, informou o delegado.

Alexandre conta que no dia 21 deste mês uma grande carga de birinight (bebida alcoólica gaseificada) foi roubada, e o fato apontava para o empresário. A investigação, então, constatou que o comerciante recebeu a carga roubada em sua distribuidora, localizada em Ceilândia, onde iria revendê-la. Conforme o delegado, essa prática de receptação já era recorrente.