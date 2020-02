Rompimento de adutora afeta abastecimento de 31 bairros em Aparecida de Goiânia

No final da tarde desta sexta-feira (31/1) o rompimento de adutora afetou o abastecimento de 31 bairros de Aparecida de Goiânia.

Segundo a Saneago, a previsão é que a normalização do sistema aconteça ao longo deste final de semana. A Companhia pede a compreensão dos prejudicados e orienta uso moderado de água neste período.

De acordo com um informativo da Saneago, por volta das 17h desta sexta-feira (31/1) devido ao rompimento de uma adutora de água tratada no Sistema Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, o fornecimento de água está afetado em alguns bairros da cidade.

Conforme também informou a Companhia, a equipe da Saneago já está no local realizando os reparos necessários e a previsão é que a normalização do sistema ocorra ao longo do final de semana.

No informativo, a Companhia solicita a compreensão dos consumidores e orienta o uso moderado de suas reservas domiciliares.

Confira os 31 bairros de Aparecida de Goiânia afetados pelo rompimento de adutora

Ainda de acordo com a Saneago, os bairros afetados foram: Bairro Independência, Bairro Independência Mansões, Cidade Livre, Chácara Santa Luzia, Colina Azul, Comendador Walmor, Conde dos Arcos (parcial), Jardim Cristalino, Jardim dos Girassóis, Jardim Esplanda, Jardim Florença, Jardim Ipiranga, Jardim Monte Cristo, Jardim Riviera, Parque Atalaia, Parque das Nações (Parcial), Parque Hayala, Parque Itatiaia, Marista Sul, Nova Cidade, Virgínia Park, Residencial Vilage Garavelo I e II, Rio Vermelho, Setor Andrade Reis, Setor dos Estados, Setor Fabrício, Setor Serra Dourada I, II e III, Solar Central Park.

No Natal de 2019, mesma adutora se rompeu deixando 28 bairros sem água

Em dezembro de 2019, a mesma adutora se rompeu e deixou bairros de Aparecida de Goiânia sem água em pleno feriado de Natal.

O abastecimento de água foi afetado na área de abrangência do Sistema Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Saneago, 28 bairros ficaram sem água quase dois dias.