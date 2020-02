Três morrem e dezenas ficam feridos após colisão entre ônibus e carreta, em Porangatu

Um trágico acidente registrado na tarde do último sábado (1/2) na BR-153, no município de Porangatu, fez três vítimas fatais e deixou dezenas de feridos. Um ônibus que saiu do Maranhão e que tinha como destino Brasília, no Distrito Federal, colidiu de frente com uma carreta que vinha na direção contrária, causando o acidente. Conforme informações preliminares, o ônibus teria invadido a pista contrária.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no Km-06 da BR-153, em Porangatu, na tarde de ontem, primeiro dia do mês de fevereiro. Levantamentos preliminares divulgados pela PRF dão conta que o ônibus que saiu de São Luís, no Maranhão, com destino a Brasília, Distrito Federal, transportava 56 passageiros, quando, por motivo ainda não divulgado, invadiu a pista contrária e colidiu com a carreta.

Dois homens que viajavam no autocarga não resistiram aos ferimentos e acabaram vindo a óbito ainda no local. Já quanto ao ônibus, dezenas de passageiros ficaram feridos com a colisão. Uma passageira não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também do Corpo de Bombeiros da região resgataram as vítimas e encaminharam os feridos para unidades de saúde em Porangatu.

O motorista que conduzia o ônibus teve ferimentos leves, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde local e, posteriormente, foi conduzido à Central de Flagrantes em Porangatu onde ficou detido.

Ônibus que colidiu com carreta, em Porangatu, ficou destruído

Em um vídeo divulgado pela PRF, é possível ver o estado impressionante de destruição em que o ônibus ficou após o acidente. A parte dianteira ficou absolutamente destroçada, assim como a região do bagageiro.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sfcca03c1806b5defeaa55b57da2c799d’]

Já as imagens deste vídeo, também divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, mostram a carreta semi-tombada no acostamento, com um dos lados suspenso.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s61cd4daf78395220049ea17e63674a53′]