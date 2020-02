Carro em chamas tem fogo controlado em Valparaíso de Goiás

No último sábado, dia 01 de fevereiro, um grupo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), comandado pelos Sargentos Cipriano e Alberto, trabalharam no controle de um incêndio em Valparaíso de Goiás. A operação tinha como objetivo controlar o fogo de um carro em chamas. Além disso, os sinais de fogo surgiram ás 11:30 da manhã. Apesar disso, o foco de incêndio logo foi controlado e, também, não houve vitimas. .

Primeiramente, o carro em questão era um Ford Pampa cinza, com placa do Distrito Federal. Além disso, quem estava no controle do carro era um homem de 45 anos de idade. Ao ser abordado pela equipe da CBMDF, ele relatou que guinchava um segundo veiculo quando o incêndio começou.

Por fim, a equipe da CBMDF controlou o incêndio antes que o mesmo se alastrasse e ameaçasse outros veículos e pedestres. Além disso, foram feitos procedimentos de rescaldo, limpeza e desobstrução da pista.

Além de conter carro em chamas, corpo de Bombeiros resgata cachorros em galeria pluvial

O fim de semana foi agitado para as equipes do Corpo de Bombeiro de Goiânia, que trabalharam desde o entorno de Brasília até a região metropolitana de Goiânia. Primeiramente, além do controle de incêndio do carro em chamas, o Ford Pampa, em Val Paraíso de Goiás, outras equipe se destacaram pelo resto do estado, inclusive perto da capital goiana. Ainda no primeiro dia do mês de fevereiro, no sábado, o Corpo de Bombeiros também salvou o dia resgatando pequenos filhotes de cachorro.

Basicamente, os bombeiros do 8° Batalhão de Goiânia foram acionados para o resgate de filhotes de cachorro. Primeiramente, podemos dizer que os filhotes haviam caído em uma galeria pluvial da cidade. A galeria em questão fica no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia.

Além disso, os pequenos filhotinhos foram resgatados sem nenhum tipo de ferimento e entregues ao solicitante.