Casal abastecia em postos de Itaberaí e fugia sem pagar

Um abordagem policial realizada neste fim de semana terminou com um veículo com os pneus furados e um casal preso, em Itaberaí, município a 100 quilômetros de Goiânia. A dupla, numa saveiro vermelha, parava em postos de gasolina e pedia para completar o tanque. Logo em seguida, fugiam sem pagar. Na abordagem, eles teriam desrespeitado a ordem de parada e tiveram o pneu do carro furado por um disparo da polícia.

Conforme informações do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o casal cometia o crime em postos de combustível de Itaberaí e região. Após ter o carro abastecido, os dois simplesmente arrancavam, sem realizar o pagamento.

Durante um patrulhamento de equipe do 34° BPM, o casal, que circulava num veículo modelo saveiro, de cor vermelha, foi localizado. Entretanto, ainda segundo informações da Polícia Militar, no momento da abordagem o casal de infratores não respeitou a ordem de parada policial e empreendeu em fuga.

O veículo só foi parado após ter um dos pneus perfurado. Ambos foram presos em flagrante por furto e desobediência.

Também em Itaberaí, casal de traficantes foi preso em ação policial

No final de agosto do ano passado, a Polícia Militar localizou uma boca de fumo na cidade de Itaberaí, a 101 quilômetros de Goiânia. Além disso, um casal de traficantes foi preso na ação policial.

De acordo com informações da equipe do CPU na época, composta pelo Aspirante a Oficial Chicaroli e Soldado Euler, durante patrulhamento pelo Setor Lago da Primavera, no município de Itaberaí, a corporação recebeu informações sobre um possível ponto de tráfico de drogas na região. Minutos depois da corporação localizar a residência, os militares visualizaram o portão do local aberto e um casal em atitude suspeita, e procedeu a abordagem.

No local, foram localizados dentro da residência uma balança de precisão grande, uma balança pequena com resíduos de cocaína, porções de cocaína, maconha e crack, além de 200 embalagens de plástico roxo vazias conhecidas como “pinos” para acondicionamento de cocaína.

Ainda de acordo com informações dos policiais na ocasião, também foi encontrada na boca de fumo uma pistola, marca Taurus, com cinco munições, enterrada no fundo da casa.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos abordados que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itaberaí para a lavratura do flagrante.