Após um acidente registrado na tarde do último sábado (1/2) na BR-153, no município de Porangatu, cinco vítimas ainda seguem internadas em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O trágico acidente envolvendo um ônibus e uma carreta deixou três mortos e vários feridos, destes, cinco foram encaminhados para Goiânia, devido ao estado crítico de saúde. Os outros, foram levados para unidades de saúde em Porangatu.

Além disso, outros que não ficaram feridos foram levados para uma escola do município, onde receberam diversas doações, fruto de solidariedade de pessoas da região. As vítimas receberam alimentos, roupas, colchões e outros objetos para que pudessem passar a noite e seguir viagem, já que tudo que tinham foi perdido no acidente.

O motorista que conduzia o ônibus teve ferimentos leves e alegou que não estava em alta velocidade e o veículo teria apresentado falhas mecânicas. Além disso, a defesa alegou que rodovia não está em boas condições, o que pode ter contribuído para a tragédia.

Relembre o caso onde as cinco vítimas de acidente na BR-153, em Porangatu, estão em estado grave no Hugol

Um trágico acidente registrado na tarde do último sábado (1/2) na BR-153, no município de Porangatu, fez três vítimas fatais e deixou dezenas de feridos. Um ônibus que saiu do Maranhão e que tinha como destino Brasília, no Distrito Federal, colidiu de frente com uma carreta que vinha na direção contrária, causando o acidente. Conforme informações preliminares, o ônibus teria invadido a pista contrária.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no Km-06 da BR-153, em Porangatu, na tarde de ontem, primeiro dia do mês de fevereiro. Levantamentos preliminares divulgados pela PRF dão conta que o ônibus que saiu de São Luís, no Maranhão, com destino a Brasília, Distrito Federal, transportava 56 passageiros, quando, por motivo ainda não divulgado, invadiu a pista contrária e colidiu com a carreta.

Dois homens que viajavam no autocarga não resistiram aos ferimentos e acabaram vindo a óbito ainda no local. Já quanto ao ônibus, dezenas de passageiros ficaram feridos com a colisão. Uma passageira não resistiu aos ferimentos e também morreu.

Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também do Corpo de Bombeiros da região resgataram as vítimas e encaminharam os feridos para unidades de saúde em Porangatu.

O motorista que conduzia o ônibus teve ferimentos leves, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde local e, posteriormente, foi conduzido à Central de Flagrantes em Porangatu onde ficou detido.