Drogas, celulares e acessórios são apreendidos em presídio de Catalão 

Na tarde deste domingo (2/2) agentes prisionais apreenderam drogas, celulares e acessórios de aparelhos eletrônicos que estavam em presídio de Catalão.

Os objetos estavam em um pacote que foi arremessado por cima do muro da unidade prisional. Ao todo foram apreendidos 7 celulares, três carregadores, dois fones de ouvido e 70 gramas de maconha.

De acordo com a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagra aconteceu após os servidores avistarem pelas câmeras de segurança um indivíduo com atitudes suspeitas nas proximidades da unidade prisional.

Logo em seguida, avistaram o arremesso dos itens. Assim que o homem jogou as drogas, celulares e acessórios foi realizada a contenção dos materiais antes que os mesmos chegassem a destinação final.

Segundo a direção do presídio, o suspeito que realizou o lançamento fugiu do local sem ser identificado.

Ainda de acordo com Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, diante da situação a direção da Unidade Prisional Regional abriu procedimentos administrativos internos para apuração do flagrante de drogas, celulares e acessórios.

Após averiguações serão aplicadas as sanções disciplinares cabíveis em lei aos destinatários dos ilícitos.

Alem de drogas, celulares e acessórios apreendidos em presídio de Catalão, homem foi pego com 17 celulares que seriam jogados em UP de Mineiros

Em janeiro deste ano, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem apontado como traficante que estava com drogas e 17 celulares que seriam jogados em presídio de Mineiros.

Segundo a corporação, na residência do indivíduo foram encontradas porções de maconha prontas para comercialização, balança de precisão e dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu por meio da equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE), que realizava um patrulhamento pelo Setor José Maurício Viana, em Mineiros.

Diante da situação, o homem, as drogas e os outros objetos foram conduzidos a delegacia local onde foram tomadas as medidas cabíveis.