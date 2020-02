Idoso é preso suspeito de estuprar menina de 12 anos, em Formosa

Um idoso, de 66 anos, foi preso em flagrante no fim da manhã deste domingo (2/2), por volta de 11h, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos, em Formosa.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a equipe recebeu informações da vítima sobre o crime e se deslocou até a casa do suspeito, no Setor Sul, e efetuou a prisão.

Segundo relatos da vítima, ela estava indo para casa de uma amiga quando foi abordada pelo idoso, de 66 anos. Ela contou que o suspeito estava com um pano com álcool e colocou em sua boca, o que a deixou desacordada.

Conforme investigações, o homem então teria levado a menina para dentro de sua residência e consumou o crime de estupro de vulnerável. Após ser preso ele negou as acusações e relata que a menina foi até a sua casa para pedir comida, o que foi negado por ele.

Diante dos fatos, o delegado responsável determinou a realização de laudo de conjunção carnal para as seguintes deliberações. O autor foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes.

Além do idoso preso suspeito de estuprar menina de 12 anos, em Formosa, outro foi condenado por estuprar a neta, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, no último dia 4 de setembro de 2019, um idoso condenado por estupro da neta, que na época tinha 8 anos. O homem, que estava foragido, foi preso em Aparecida de Goiânia.

A prisão foi realizada por policiais militares do 41° Batalhão da Polícia Militar (BPM), no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida. O homem estava foragido da justiça e foi encontrado após denúncias.

De acordo com informações do Aspirante Oficial Sonegheti, responsável pela ocorrência, o idoso Pedro de Alcântara Barbosa, de 75 anos, foi sentenciado a dez anos de reclusão por prática de estupro.

Ainda segundo o Aspirante, o fato aconteceu em 2009, quando Pedro de Alcântara Barbosa teria praticado atos libidinosos contra a neta, de 8 anos. O homem foi preso e encaminhado para a 4ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia.