Idoso é resgatado após cair dentro de fossa de 5 metros, em Goianápolis 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na manhã desta segunda-feira (3/2) para resgatar um idoso após ele cair dentro de fossa de 5 metros em Goianápolis, a 36 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, a vítima foi resgatada consciente e com dores nos membros inferiores. O idoso foi levado para um hospital da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, o acidente aconteceu na Rua João Maximiliano de Souza, no Centro de Goianápolis, por volta das 10h de hoje (3).

Veja o vídeo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/saf796bf286ae2494d849b1217db9ae2b’]

Ainda segundo a corporação, o idoso que foi resgatado após cair dentro de fossa estava consciente e orientado no momentos em que os bombeiros chegaram ao local.

Após o resgate feito com um auxílio de um tripé, o idoso foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital da cidade.

Em outro caso, criança de 9 anos foi resgatada após cair dentro de fossa em Valparaíso de Goiás

Em janeiro deste ano, uma menina, de apenas 9 anos, caiu em uma fossa de 6 metros de profundidade enquanto brincava, em um bairro de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A tampa da fossa cedeu quando a menina pulou em cima dela durante a brincadeira.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a criança brincava junto com amigas na rua, quando o acidente aconteceu. A menina caiu dentro do buraco com cerca de 50 centímetros ocupado por esgoto.

De acordo com o que foi publicado por um veículo local, os bombeiros militares utilizaram uma escada e auxiliaram a vítima, que conseguiu subir os degraus.

Ela foi imobilizada e socorrida, reclamando de dores nos pés e no tórax. A equipe dos bombeiros militares encaminharam a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valparaíso.