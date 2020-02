Mulher perde olho após agressões de ex e volta a ser importunada, em Formosa

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, na noite deste domingo (2/2), para atender uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher voltou a ser importunada pelo ex após perder o olho devido as agressões sofridas, em Formosa.

Os militares se deslocaram até a residência por volta de 21h, quando receberam a notícia da prática criminosa. No local, uma mulher, de 30 anos, relatou que dias atrás havia sido agredida por seu ex-marido e, devido a gravidade das agressões, perdeu o olho direito.

Por não aceitar o fim do relacionamento, o homem continuou a importunando, tanto através de mensagens de texto quanto pessoalmente, pois ele ficava rondando a residência da mulher.

Na noite deste domingo (2/2), o agressor foi até o portão da casa da vítima e várias pessoas tentaram segurá-lo, mas ele conseguiu fugir pulando o muro de residências vizinhas.

Após as diligências, os militares conseguiram efetuar a prisão do suspeito, que estava escondido no fundo de uma residência. Ao verificar a identidade do homem ficou constatado que já havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2º Vara Criminal da Comarca de Formosa decorrente a violência doméstica.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da região, onde está à disposição do poder judiciário.

Além da mulher que perdeu o olho após agressões de ex e voltou a ser importunada, em Formosa, outra foi resgatada em motel após ser agredida e sequestrada pelo ex, em Barro Alto

Uma mulher de 23 anos foi resgatada por policiais militares depois de ser sequestrada pelo ex-namorado e levada para um motel, em Barro Alto, no interior de Goiás. No local, a vítima foi agredida e ameaçada de morte. Com a chegada da polícia, o homem, de 31 anos, conseguiu fugir. No quarto foram apreendidas uma arma de fogo, 20 munições calibre 22 intactas e duas facas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre um casal, em uma residência no Bairro Alfredo Sebastião, em Barro Alto. Ao chegarem no local, o irmão da mulher relatou que ela havia sido sequestrada pelo ex-namorado, que usou uma arma de fogo para fazer as ameaças. Ele ainda teria tentado atirar no ex-cunhado.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal de Barro Alto. Ela apresentava vários hematomas pelo corpo, provocado pelas agressões do ex-namorado. Segundo a Polícia Civil, o agressor vai responder por lesão corporal, cárcere privado e porte de arma. O caso é apurado pela Polícia Civil.