PRF apreende 500 quilos de maconha em caminhões boiadeiros na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 500 quilos de maconha em dois caminhões boiadeiros na BR-060, na Unidade Operacional do Recanto das Emas. O flagrante aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira (3/2).

Após toda a contagem da droga, que foi finalizada por volta de 16h30, a PRF constatou que havia 1,45 tonelada de maconha, que foi encontrada com o auxílio de cães farejadores.

A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina na unidade no Distrito Federal, onde os policiais rodoviários federais avistaram dois caminhões de gado suspeitos.

Antes de efetuar a abordagem, os motoristas estacionaram os veículos fora da rodovia e correram para tentar fugir do flagrante. Diante disso, a equipe policial realizou o acompanhamento e conseguiu alcançar os dois condutores.

Ao verificar os veículos, os militares constatam que as drogas estavam escondidas dentro do compartimento de carga dos caminhões boiadeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para auxiliar na retirada dos tabletes de droga, serrando parte da carroceria dos veículos. Ao todo, foram encontrados 1205 tabletes com o entorpecente envolto em plástico, totalizando 1,45 tonelada. Esta é a maior apreensão deste tipo de droga da PRF no DF e região.

A dupla foi encaminhada para a Unidade Operacional e confessou o transporte da droga, mas não informou de onde vinha ou para onde ia. A suspeita é de que a droga seria distribuída no Distrito Federal e entorno.

As drogas, os condutores e os caminhões foram encaminhados para a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil, em Brasília. Os homens responderão por tráfico de drogas.

Além do caso onde a PRF apreendeu 500 quilos de maconha em caminhões boiadeiros na BR-060, a PC também apreendeu em Professor Jamil

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), durante uma ação conjunta entre a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), Comando de Operações de Divisas (COD) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu cerca de meia tonelada de maconha, em Professor Jamil, cidade localizada a 70 quilômetros de Goiânia.

De acordo com informações da corporação, a investigação teve início após o roubo de um carregamento de defensivos, que aconteceu na segunda-feira (5/8) na divisa entre Goiás e Minas Gerais. Na ação criminosa, os suspeitos usaram um veículo modelo Voyage.

Foi constatado que os envolvidos se dividiam nas tarefas para transportar a droga sem que alguém percebesse. Havia o condutor e mais dois batedores de carga. Ainda segundo as investigações, ele usaram dois carros alugados. Os homens vieram do Paraná e ainda instalaram radiocomunicadores nos painéis dos veículos para se comunicarem durante a ação.

Com todas essas informações, os policiais começaram a realizar diligências na região até que a carga de entorpecentes foi encontrada. O trio e a droga foram encaminhados a Decar. Eles serão autuados em flagrante.