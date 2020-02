Vídeo mostra presos tentando fugir do presídio de Inhumas

Um vídeo registrado neste domingo (2/2) mostra o momento em que presos tentaram fugir da Unidade Prisional Regional de Inhumas. Os detentos teriam tentado render um agente prisional.

A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do local. Os agentes teriam ido entregar a refeição para os detentos quando eles avançaram na tentativa de render o servidor.

Diante disso, um dos agentes efetuou um disparo para conter a fuga, mas os presos não recuaram, sendo necessário outro disparo, que acabou atingindo o ombro de um preso. Ele foi socorrido e voltou ainda no domingo (2/2) para o presídio.

Por meio de nota, a DGAP se manifestou sobre o caso onde um vídeo mostra os presos tentando fugir do presídio de Inhumas

A Superintendência de Segurança Penitenciária (Susepe) da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informa que a ordem e a disciplina na Unidade Prisional Regional de Inhumas estão normalizadas, após tentativa de fuga de presos no presidio, com imediata contenção. A superintendência ressalta que foram abertos procedimentos internos para apuração do ocorrido neste domingo, 02/02. O caso foi repassado para a Polícia Civil para as investigações.

Veja o vídeo do momento da tentativa de fuga:

Em outro caso, presos tentaram fugir de presídio por buraco feito em cela, em São Simão

Seis presos tentaram fugir do presídio de São Simão no último sábado (1/2) por meio de um buraco que foi feito em uma das celas. O buraco no chão da cela foi feito pelos custodiados que cumprem pena por diversos crimes, dentre eles homicídio, furto e tráfico de entorpecentes.

De acordo com à 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) , o flagrante foi feito no momento em que os servidores plantonistas realizavam o procedimento diário de revista estrutural.

Diante dos fatos, o local foi isolado e os presos transferidos para demais celas da Unidade Prisional. A direção do presídio abriu procedimentos administrativos internos para apurar o caso e aplicar as devidas sanções disciplinares em conformidade com a Lei de Execução Penal (LEP).