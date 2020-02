Acusado de matar ex-mulher a facadas vai a júri popular nesta quarta (5), em Goiânia

Acontece nesta quarta-feira (5/2) o júri popular de Flávio Antônio de Oliveira acusado de matar ex-mulher a facadas, em Goiânia, em outubro de 2008.

Após o crime o homem fugiu e usava documentos falsos para se esconder da polícia. Flávio foi preso em julho de 2019, na cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o júri popular será presidio pelo juiz da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia, Jesseir Coelho de Alcântara, às 8h30.

O crime ocorreu em 2008, época que ainda não havia entrado em vigor a Lei 13.104/15, mais conhecida como Lei do Feminicídio, devido a isso o réu será julgado por homicídio qualificado, por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relembre o caso em que homem foi acusado de matar ex-mulher a facadas

Flávio Antônio de Oliveira e a vítima, Ariane, mantiveram um relacionamento amoroso durante 5 anos. Neste período a vítima reclamava de agressões por parte de seu companheiro. Inclusive, há nos autos registros de ocorrências na Delegacia da Mulher em desfavor de Flávio, por lesões corporais contra Ariane.

Cansada das agressões, a vítima resolveu por um ponto final na relação. No entanto, inconformado com o término do namoro o homem passou a perseguí-la. No dia do crime o réu foi à casa de Ariane, após saber que ela estava chegando de viagem.

Na ocasião, ele pegou uma faca da cozinha e se dirigiu ao quarto dela e começou a desferir os golpes contra a ex-mulher, a deixando gravemente ferida.

Ariane chegou a ser socorrida por familiares, que a levaram ao hospital. Na unidade de saúde, ela chegou a ser submetida a uma intervenção cirúrgica, mas não resistiu e morreu.