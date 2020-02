Bêbado, motorista atropela três adolescentes e tenta fugir, em Formosa

Durante a tarde desta segunda-feira (3/2), um motorista bêbado foi detido por atropelar três adolescentes, no Jardim Oliveira, em Formosa. Após o acidente, o homem ainda tentou fugir do local.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada para atender a ocorrência de um possível atropelamento em via pública. No local, as três vítimas relataram o ocorrido.

Conforme informações, os adolescentes, com idades de 11, 12 e 14 anos, estavam transitando de bicicleta pela avenida quando um veículo Fiat Strada Fire, cor branca, atropelou os três.

Após cometer o fato, o motorista, que estava aparentemente embriagado, tentou fugir do local, mas foi contido por populares que estavam na região e presenciaram o atropelamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou as vítimas para uma unidade de saúde da cidade. Elas estavam com várias lesões pelo corpo, mas sem gravidade.

O motorista apresentava sinas de embriaguez, que foi confirmada com o teste do bafômetro. Diante do fato, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes e autuado pelo crime de embriaguez ao volante. O veículo foi apreendido.

Além do motorista bêbado que atropelou três adolescentes e tentou fugir, em Formosa, outro atropelou e matou adolescente em Goiânia

Um grave acidente no dia 28 de novembro deixou uma vítima fatal. Um menino de 11 anos morreu após ser atropelado por um ônibus, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia.

O acidente de trânsito aconteceu no cruzamento da Avenida Comercial com a Avenida São Francisco. Os policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia, foram acionados para apurar as circunstâncias do acidente.

Conforme informações, o menino, Arthur Afonso Ferreira Sousa, de 11 anos, estava em uma bicicleta pedalando pela calçada da Avenida São Francisco, no sentido bairro/ Centro e, no mesmo sentido, seguia um ônibus do transporte coletivo.

O motorista, Marcos Maurício da Silva, de 42 anos, seguia pela faixa de rolamento da direita, quando tentou realizar uma conversão à direita na altura da esquina com a Avenida do Comércio.

Neste momento, Arthur tentou cruzar a avenida, mas foi atingido e atropelado pelo ônibus. A vítima ficou caída no solo e a bicicleta presa embaixo do ônibus.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado para atender a ocorrência, mas o menino não resistiu e morreu ainda no local.