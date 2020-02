Bombeiros combatem incêndio em mercearia, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) atuou em uma ocorrência de combate a incêndio em uma mercearia, no Parque Industrial Mingone, em Luziânia.

Os militares foram acionados pelo proprietário do estabelecimento comercial e, quando chegaram no local, inciaram o combate às chamas para evitar que elas se alastrassem para o restante do imóvel ou locais vizinhos.

Com o uso de mangotinho, a equipe dos bombeiros fez a extinção do foco dentro do comércio que estava entrando um processo de aquecimento. Ainda foi feito o resfriamento do local e cerca de 90% do patrimônio do local foram preservados.

De acordo com a guarnição, para controlar o incêndio foram utilizados mil litros de água. Apesar do susto, ninguém se feriu. Não foram divulgadas informações sobre o que teria causado o incêndio.

Além do incêndio em mercearia, em Luziânia, outro deixou casa destruída em fazenda de Iporá

Um incêndio deixou destruída uma residência localizada numa fazenda de Iporá, município a 226 quilômetros de Goiânia, no dia 24 de outubro de 2019. Centenas de sacas de milho que estavam armazenadas na casa foram consumidas pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h47 para combater o fogo, que foi registrado numa casa na zona rural de Iporá, GO-221, Km-05.

Conforme a corporação, relatos do proprietário da fazenda dão conta de que as chamas tiveram início na área externa da casa, onde estava depositadas cerca de 350 sacas de milho. O incêndio se espalhou rapidamente, consumindo os grãos, parte da madeira do telhado da garagem e também algumas celas de montaria.

Dois bombeiros militares atuaram na ocorrência, e por volta de meio-dia o fogo já estava extinto. Felizmente, ninguém se feriu.

Em outro caso, um sobrado também foi incendiado, em Goiânia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionada, no sábado (25/1), para atender uma ocorrência para combater um incêndio em um sobrado de Goiânia.

No local, foi verificado que as chamas estavam localizadas no primeiro andar do prédio. Diante disso, os bombeiros combateram rapidamente as chamas, evitando a propagação para o restante do imóvel e casas vizinhas. Nas fotos feitas durante a ocorrência é possível ver que a cozinha ficou totalmente destruída. Veja abaixo.

De acordo com a corporação, no momento do incêndio o proprietário não estava no local. Apesar dos danos, não houve vítimas.