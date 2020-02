Carga de carcaças e gordura cai na BR-153, em Goiás, e deixa pista escorregadia

Um incidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (4/1) deixou parte da BR-153, entre Professor Jamil e Hidrolândia, em Goiás, escorregadia e propícia para acidentes. É que parte de uma carga de carcaças e gorduras que estava sendo transportada por um caminhão acabou derramando durante o trajeto e ficando espalhada ao longo da via.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem seguia no sentido Itumbiara-Goiânia e, do Km-560, em Professor Jamil, até o Km-524, em Hidrolândia, a carga se espalhou pela pista sem que o condutor do caminhão percebesse enquanto seguia viagem.

Equipes da concessionária foram acionadas para fazer a limpeza da área e a PRF orienta os motoristas que viajam no sentido sul/norte da rodovia para redobrarem a atenção. O caminhão ficou parado no Km-524.

Também na BR-153, além do caso da carga de carcaças, um caminhão carregado com limões tombou e interditou a pista

Durante a manhã do dia 7 de janeiro deste ano, um acidente foi registrado na cidade de Uruaçu, a 282 quilômetros de Goiânia. Na ocasião, um caminhão carregado com limão tombou e interditou a BR-153.

Conforme informações da época, o veículo saiu da rodovia e parou no mato, ao lado do acostamento. A carga ficou toda espalhada na pista e algumas pessoas que passavam pelo local levaram parte dos limões e abacates que estavam no veículo.

No momento do acidente, o motorista, de 31 anos, foi arremessado para fora do veículo e a carroceria do caminhão parou por cima dele.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado na ocasião para atender a ocorrência e prestar os primeiros socorros ao motorista, que foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Por causa do acidente, a BR, na altura do quilômetro 223, precisou ser interditada nos dois sentidos desde às 7h da manhã do dia em questão. O congestionamento no local chegou a cerca de dez quilômetros. A PRF também foi acionada para orientar os motoristas.

De acordo com a PRF na época, na cabine do veículo, os policiais encontraram um tubo com resquícios de cocaína e dois comprimidos de anfetamina, conhecida popularmente por rebite.