Doação de sangue – Hemocentro intensifica coleta em fevereiro

Para conseguir atender a demanda durante o período do carnaval, o Hemocentro de Goiás intensificará a coleta de sangue durante todo o mês de fevereiro. A Unidade Móvel do Hemocentro, que realiza coleta de sangue em pontos distintos de Goiânia em certas épocas do ano, fará coleta de sangue na capital e também em parte da região metropolitana. Além disso, a ação, que será realizada em oito dias do mês, busca conseguir um número de doações maior que o normal. Por fim, ela também pretende conscientizar a população da importância da doação de sangue e, talvez, conseguir que parte das pessoas doe pela primeira vez.

Primeiramente, durante os dias da coleta de sangue de fevereiro pela Unidade Móvel do Hemocentro, o período de cadastro dos doadores ocorrerá das 8h às 16 horas. Além disso, pessoas de qualquer tipo sanguíneo poderão doar e, também, haverá cadastro para doação de medula óssea.

Acima de tudo, para quem deseja participar da campanha de doação de sangue é necessário:

Estar saudável;

Peso acima de 50kg;

Apresentar documento com foto válido;

Idade entre 16 e 69 anos;

Para quem tomou vacina de Febre Amarela, aguardar 30 dias para fazer doação.

Unidade Móvel – Onde fazer a doação de sangue?