Hugo refuta “suposições” e diz que não identificou casos suspeitos de coronavírus

Em um comunicado oficial divulgado na manhã desta terça-feira (4/1), o Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, se manifestou a respeito da epidemia de coronavírus em outros países que tem preocupado a população. Conforme a unidade de saúde, desde o aparecimento da epidemia “não foi acolhido nem diagnosticado qualquer caso similar” no local, e é “desprovida de qualquer veracidade qualquer suposição ou dúvida quanto ao fato” em questão.

O comunicado informa ainda que o hospital “sempre internou semanalmente vários casos de pneumonia adquirida nas comunidades”, e nunca houve qualquer caso que se assemelhasse ao coronavírus.

Por fim, a unidade destacou que seguiu o protocolo de recomendação do Ministério da Saúde, reservando um leito de isolamento para aerossóis vago para possíveis casos suspeitos.

Veja o comunicado do Hugo na íntegra sobre as supostas suspeitas de casos de coronavírus na unidade

“O Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), informa oficialmente que:

– Desde o aparecimento da epidemia de Novo Coronavírus não foi acolhido nem diagnosticado qualquer caso similar ou de diagnóstico parecido com a referida patologia;

– Não há nessa unidade até a presente data qualquer identificação positiva ou suspeita da natureza dessa virose contemporânea. Assim, é desprovida de qualquer veracidade qualquer suposição ou dúvida quanto ao fato;

– O Hospital sempre internou semanalmente vários casos de pneumonia adquirida nas comunidades, e não houve nesse período qualquer paciente que tenha o perfil de suspeita pelos protocolos vigentes do Ministério da Saúde;

– Seguindo o protocolo de recomendação do MS foi reservado um leito de UTI com precaução de aerossóis como parte do Plano Estadual de Preparação Para Enfrentamento do Novo Coronavírus e recomenda que estejamos preparados para agir frente a eventualidade de um caso suspeito da doença. Então fomos orientados pela SES em manter um leito de isolamento para aerossóis vago para casos suspeitos.

A Direção”