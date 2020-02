Mulher é flagrada tentando entrar com drogas no presídio em Planaltina

Uma mulher, de 29 anos, foi flagrada por servidores tentando entrar com drogas no presídio de Planaltina de Goiás, na manhã desta segunda-feira (4/2).

De acordo com os servidores da unidade, o flagrante aconteceu no momento do procedimento de revista. A mulher apresentou atitude suspeita, demonstrando nervosismo e inquietação, o que chamou a atenção do agentes.

Questionada, a mulher afirmou não estar com drogas, mas depois acabou confessando e entregou duas porções de maconha, duas gramas de cocaína e 85 comprimidos de Rohypnol, que induz o sono e também tem efeito ansiolítico e relaxante muscular.

Para dificultar a detecção dos ilícitos, a mulher enrolou todas as substâncias em um papel carbono na tentativa de burlar os equipamentos da unidade prisional.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada para a delegacia onde foi autuada em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além das drogas, outra mulher estava com celulares e chips escondidos em televisor, também em Planaltinha

Os Servidores da Unidade Prisional (UP) de Planaltina flagraram ilícitos escondidos dentro de televisor na quarta-feira (4/12). Entre os objetos estavam cinco celulares, cinco chips e uma lâmina de serra.

O aparelho televisor foi deixado por uma mulher para ser entregue a um dos detentos do presídio, que cumpre pena por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006 – Lei de Tóxicos.

De acordo com a direção da Unidade Prisional, integrante da 8ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os agentes plantonistas fizeram uma minuciosa revista e então conseguiram interceptar os objetos.

Diante dos fatos, a direção abriu procedimentos administrativos para apurar caso e aplicar as devidas sanções disciplinares ao destinatário dos materiais, em conformidade com a Lei.

Os objetos ilícitos foram apreendidos e estão em posse das autoridades competentes para os fins necessários.