PM apreende 40 quilos de pescado irregular em Uruaçu

Na tarde desta terça-feira (4/2), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) por meio do Comando de Policiamento Ambiental apreendeu 40 quilos de pescado irregular, na cidade de Uruaçu, a 280 quilômetros de Goiânia.

Na ocasião, dois homens foram conduzidos à delegacia onde foram autuados por pesca em período de piracema.

De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde de hoje o 1º Batalhçao da Polícia Militar Ambiental (BPMA) durante uma operação pelo município de Uruaçu, os policiais decidiram averiguar uma situação suspeita na cidade.

Durante o patrulhamento náutico no Lago Serra da Mesa, os militares abordaram uma embarcação que transportava uma quantidade de pescado irregular.

Pesca que diante da legislação ambiental e pelo período de piracema (período de defeso) é proibida. Na ocasião, os autores da pesca foram transportados até as margens do lago, para que a casa de veraneio fosse averiguada.

Ao total, a equipe de policias militares ambientais de Goianésia, apreenderam cerca de 40 quilos de pescados, entre a embarcação e a casa de veraneio.

Os homens foram conduzidos e autuados na Delegacia de Polícia Civil de Uruaçu.

Além de apreensão de 40 quilos de pescado irregular, homem foi preso após pesca ilegal

Em novembro do ano passado, um homem foi preso no município de Mara Rosa, a 350 quilômetros de Goiânia, suspeito de crime ambiental após ser flagrado com oito quilos de pescado obtidos ilegalmente. O homem teria usado uma tarrafa para capturar os peixes em uma fazenda da região.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe se deslocou até a fazenda informada em uma denúncia de crime ambiental recebida pela corporação onde, conforme a mesma denúncia, estaria havendo pesca predatória.

No local, os policiais se depararam com um homem portando uma tarrafa (espécie de rede não permitida para pesca) para pescar em período de defeso, que é quando as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas ou controladas. O período compreende entre 1º de novembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020.