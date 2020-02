Polícia desarticula quadrilha especializada em roubo de cargas, em Santo Antônio

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), juntamente com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de cargas em Santo Antônio do Descoberto, a 181 quilômetros de Goiânia.

Na ocasião, a corporação conseguiu recuperar a carga subtraída avaliada em R$ 200 mil reais, um bloqueador de sinal (jammer), um detector de metais, o veículo que carregava a carga e um outro que também era utilizada para efetuar roubos. Além disso, duas pessoas foram presas.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, a ação policial aconteceu nesta segunda-feira (3/2) durante uma operação deflagrada por meio pelo Comando de Operações de Divisas (COD), 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e Decar que desarticulou uma associação criminosa especializada no roubo de cargas de cigarros.

Ainda segundo a PMGO, a corporação recebeu informações sobre o roubo ocorrido na manhã de ontem na região de Santo Antônio do Descoberto. Diante disso, as equipes da 11ª CIPM e COD lograram êxito em localizar a carga roubada e efetuar a prisão em flagrante de dois criminosos.

Além de operação em que polícia desarticulou quadrilha especializada em roubo de cargas, força-tarefa impediu roubo de carga avaliada em R$ 2 milhões

Uma força-tarefa realizada, também nesta segunda-feira (3/2), impediu o roubo de cargas avaliadas em R$ 2 milhões de reais, em Goiás.

Os caminhões com as cargas intactas foram localizados na cidade de Terezópolis de Goias, assim como os motoristas, que foram feitos de reféns nas cabines.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, o bom resultado da operação deve a uma ação conjunta entre a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na ocasião foram recuperadas duas cargas de defensivos agrícolas, avaliadas em R$ 2 milhões de reais.