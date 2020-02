Quantidade de matéria orgânica pode ter causado morte de peixes em rio de Aruanã

Após aparecimento de vários peixes mortos no rio Vermelho no último domingo (2), a Saneago confirma através de nota que o resultado da analise com a água coletada no “rio Vermelho aponta uma quantidade excessiva de matéria orgânica nas amostras”. Além disso, ainda conforme a nota, os resultados também descartam a presença de contaminantes por poluentes químicos.

Primeiramente, tudo começou no último domingo (2), quando um Batalhão Ambiental da Polícia Militar verificou que estavam surgindo vários peixes mortos no Posto das Araras e na foz do Rio Vermelho, com o Rio Araguaia. O grupo registrou a ocorrência e encaminhou para a Delegacia Estadual de Meio Ambiente (Dema). Alem disso, a denúncia dos peixes mortos foi realizada pelos próprios moradores locais.

Morte de peixes leva a suspensão de abastecimento de água

Após a constatação, na manhã da última segunda-feira (3), a Saneago interrompeu o bombeamento na Estação no Tratamento de Água da região. Mesmo após os resultados iniciais da pesquisa, a companhia decidiu continuar com a “suspensão da captação, do tratamento e da distribuição de água no município até a conclusão de exames complementares”. Ainda segundo a nota, o motivo é garantir ao máximo a segurança no consumo.

Alem disso, Aruanã, que fica a 315 quilômetros de distância de Goiânia, está recebendo água através de caminhão-pipa abastecido na cidade de Britânia. A normalização do abastecimento de água está previsto para quarta-feira (5)

Analise da água

Apesar do primeiro resultado da analise feita pela Saneago já ter saído, os testes devem continuar nos próximos dias. Primeiramente, a Saneago ainda ira realizar testes complementares pelo menos ate a próxima quarta-feira (5).

Alem disso, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) também enviou um técnico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para a região para realizar a coleta de água e identificar de atividades que possam contribuir para a elaboração do laudo da morte dos animais.

O video dos peixes mortos

Tudo começou com a divulgação de alguns videos, certamente filmados pela população local, mostrando vários peixes buscando respirar na margem do rio Vermelho. Alem disso, nos videos ja dava para ver que a maioria dos peixes estavam mortos.