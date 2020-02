Servidor da Agenfa, em Firminópolis, usava dados de contribuintes em financiamentos bancários

A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou nesta terça-feira (4/1) uma operação cujos alvos são um servidor da Agência Fazendária (Agenfa) de Firminópolis, órgão ligado à Secretaria de Estado da Economia de Goiás, e contadores com escritório fixado no município de Jussara. Conforme as investigações, o servidor e os contadores usavam o cadastro de produtores rurais contribuintes da região para obter financiamentos em instituições bancárias.

Segundo informações da Polícia Civil, a DOT está cumprindo cinco mandados de busca e apreensão em residências e escritórios de contabilidade em Jussara e na sede da Agenfa do município de Firminópolis. A operação, batizada de Tanino, está sendo feito com o apoio da Secretaria da Economia.

De acordo com o que foi apurado pelas investigações até o momento, o servidor municipal de Firminópolis, em conjunto com os contadores de Jussara, utilizavam-se de cadastro de contribuintes de produtores rurais da região para simular transações agropecuárias com o objetivo de justificar investimentos para obtenção de financiamentos junto a instituições bancárias.

A reportagem do Dia Online entrou em contato com a Agenfa para obter um posicionamento, mas foi informada por uma funcionária de que não havia ninguém no local que pudesse se posicionar. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.

Maiores informações devem ser dadas em coletiva na Dot, ainda na tarde de hoje. Esta matéria deve ser atualizada em breve.

Vídeo mostra momento em que Polícia Civil chega a Agenfa para cumprir mandados

Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, é possível ver o momento em que a equipe da Dot chega à sede da Agenfa, em Firminópolis, para cumprir os mandados de busca e apreensão. Os outros mandados, do mesmo teor, serão cumpridos no escritório de contabilidade em Jussara.

Veja o vídeo abaixo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s16a63b86fcefca1ceb62aff27d0b490d’]