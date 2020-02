43 novas empresas devem vir para Goiás, diz governo

O governador Ronaldo Caiado anunciou, através de sua conta no Twitter, que 43 novas empresas assinaram recentemente um protocolo de intenções manifestando interesse em vir para Goiás. De acordo com ele, a possível chegada das empresas “representa investimentos de R$ 1,3 bilhão em Goiás e a criação de mais de 12 mil novos postos de trabalho”.

Pela rede social, Caiado comemorou o acontecido. “Essa é mais uma prova de que estamos no caminho certo! Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos até aqui, estamos conseguindo recuperar a confiança em nosso Estado”. O governador adiantou que as empresas vão se instalar em 20 municípios, “promovendo o desenvolvimento das regiões mais carentes”

Entre as interessadas em Goiás está a Cervejaria Cidade Imperial, que terá uma fábrica em Jataí. Para a construção da nova unidade, a terceira no País, a empresa investirá R$ 900 milhões. “Escolhemos Goiás porque é um Estado que está inovando, sendo parceiro e apoiando”, justificou o diretor da empresa, Antonio Glaucius de Morais.

As obras começam em 2021 e a cervejaria deve gerar em torno de 2 mil empregos, diretos e indiretos, em Jataí e municípios vizinhos.

Outras novas empresas também assinaram protocolo de intenções no ano passado

Em outubro do ano passado, em uma solenidade do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, Caiado assinou um protocolo de intenções com 23 empresas que têm planos de se instalar ou ampliar seus negócios em Goiás.

A expectativa com esses novos investimentos, conforme informado pela assessoria do governo na época, é de gerar aproximadamente mais de 2.200 empregos diretos e mais de 6.500 indiretos, totalizando quase 8.800 novas vagas.

A atração e prospecção de novas empresas e investimentos para o Estado ficou a cargo da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

Em outros eventos, também em 2019, foram assinados compromissos com 44 empresas, com previsão de gerar 25.663 empregos, entre diretos e indiretos, além de investimento previsto de R$ 2.3 bilhões. No ato de hoje, as novas empresas que vão se instalar em Goiás farão investimento de quase meio bilhão de reais.