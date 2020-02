Adolescente é flagrado com motocicleta roubada na BR-153, em Goiânia

Um adolescente, de 17 anos, foi flagrado pilotando uma motocicleta roubada na BR-153, durante a manhã desta quarta-feira (5/2), em Goiânia.

Durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no perímetro urbano de Goiânia, os policiais abordaram uma motocicleta que estava com registro de roubo no sistema.

A fiscalização aconteceu na BR-153, próximo ao viaduto com a Avenida Anhanguera, momento que foi verificado que o condutor da motocicleta era menor de idade, portanto não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo relatos do adolescente, ele exerce a profissão de mecânico de máquinas de lavar e comprou a motocicleta para atender os clientes. Conforme contou o menor, ele teria comprado a motocicleta de uma outra pessoa, que alegou que tinha adquirido a mesma em um leilão.

Entretanto, após consultarem o veículo, o sistema acusou o registro de roubo na última segunda-feira (3/2). Diante dos fatos, o menor foi conduzido à Delegacia de Apuração de ato Infracional (DEPAI) para ser apresentado à autoridade policial.

Além do adolescente flagrado com motocicleta roubada na BR-153, em Goiânia, outro foi apreendido por receptação, em Rio Verde

Um menor, com vários registros de atos infracionais, foi apreendido, no último dia 28 de dezembro, por receptação, no Bairro Popular, em Rio Verde.

A apreensão foi feita pela Equipe Tática da Polícia Militar no momento que os agentes estavam em patrulhamento pela cidade. Ao avistar duas pessoas em atitude suspeita, os miliares realizaram a abordagem.

Durante busca pessoal, foi encontrado um celular Samsung J2 com o menor, de 17 anos. Ao verificar, ficou constatado que o celular era fruto de roubo, que foi registrado no dia 21 de dezembro de 2019.

Após entrevista, o menor relatou que pagou para um amigo o valor de R$ 200,00 pelo aparelho. Posteriormente, ao consultar os antecedentes do menor, foi verificado que ele já possui diversas passagens por atos infracionais de receptação, tráfico de drogas e roubo.

Com o outro abordado, Luan da Silva Miranda, de 23 anos, não foi encontrada nenhum ilícito. Entretanto, em busca veicular foi encontrado, debaixo do banco do motorista, um revólver calibre 32, com seis munições intactas e numeração raspada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para Luan pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e voz de apreensão ao menor pela prática do ato infracional de receptação de celular.

Ambos foram conduzidos à 8ª Delegacia de Plantão para lavratura dos procedimentos cabíveis.