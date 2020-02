Após morte de peixes, abastecimento de água é retomado em Aruanã

O abastecimento de água em Aruanã, município a cerca de 315 quilômetros da capital, começou a ser normalizado durante a noite desta terça-feira (4/2), por volta de 22h.

A captação, tratamento e distribuição foram suspensos temporariamente na última segunda-feira (3/2), após o surgimento de peixes mortos no Rio Vermelho, que abastece a região.

De acordo com a Saneago, companhia responsável pelo fornecimento de água, o abastecimento está sendo normalizado de forma gradual e toda cidade será atendida ainda hoje. Confira a nota divulgada pela Saneago:

O abastecimento está sendo normalizado gradualmente e, até a tarde de hoje, toda a cidade será atendida. A Companhia solicita a compreensão da população e o consumo moderado das reservas de água, especialmente neste período que antecede a normalização total do sistema. Caso algum imóvel apresente alterações na água, a orientação é que o cliente entre em contato pelo 0800 645 0115 para que equipes possam ir ao local.

A morte de peixes em Aruanã

Após aparecimento de vários peixes mortos no rio Vermelho no último domingo (2/2), a Saneago confirmou através de nota que o resultado da analise com a água coletada no “rio Vermelho aponta uma quantidade excessiva de matéria orgânica nas amostras”. Além disso, ainda conforme a nota, os resultados também descartam a presença de contaminantes por poluentes químicos.

Primeiramente, tudo começou no último domingo (2/2), quando um Batalhão Ambiental da Polícia Militar verificou que estavam surgindo vários peixes mortos no Posto das Araras e na foz do Rio Vermelho, com o Rio Araguaia. O grupo registrou a ocorrência e encaminhou para a Delegacia Estadual de Meio Ambiente (Dema). Alem disso, a denúncia dos peixes mortos foi realizada pelos próprios moradores locais.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) também enviou um técnico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para a região para realizar a coleta de água e identificar de atividades que possam contribuir para a elaboração do laudo da morte dos animais.