Crianças morrem após serem atropeladas por caminhão, em Divinópolis

Duas crianças morreram após serem atropeladas por caminhão durante a manhã desta quarta-feira (5/2), em Divinópolis de Goiás, na região norte do estado. As vítimas estavam de bicicleta.

Conforme informações de testemunhas, as duas crianças, de 9 e 13 anos, estavam andando de bicicleta na rua quando foram atingidas pelo caminhão.

Os moradores da região ainda relataram que o motorista do caminhão alegou não ter visto as crianças. Elas teriam perdido o controle e batido contra o veículo.

As duas crianças morreram ainda no local, que foi isolado até que chegassem os peritos do Instituto Médico Legal (IML) para recolher os corpos.

Os corpos foram encaminhados para o IML de Posse, a cerca de 120 km de Divinópolis. O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Além das crianças que morreram após serem atropeladas por caminhão, em Divinópolis, outras foram atropeladas por carro desgovernado, em Senador Canedo

Quatro crianças foram atropeladas por um carro desgovernado enquanto brincavam na calçada de uma casa, em Senador Canedo. O acidente ocorreu na noite do domingo (12/1), na Vila Santa Rosa. O motorista estava bêbado e foi preso e autuado em flagrante.

Das quatro crianças, duas ficaram feridas com mais gravidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma vítima de 12 anos foi socorrida e levada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já o mais novo, de 6 anos, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas deve ser transferido ao Hugol assim que uma vaga for liberada. Ele sofreu uma fratura na tíbia.

Após atropelar as crianças, o motorista do carro ainda tentou fugir, mas foi detido pelos familiares das crianças até a chegada da polícia. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Senador Canedo. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro que constatou 0.98 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O valor é três vezes maior do que o permitido.