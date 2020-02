Em Rio Verde, criança pula de carro segundos antes de ladrões o levarem

Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento exato em que uma criança de 7 anos pula de um carro quando dois homens entram no automóvel para furtá-lo. O caso aconteceu na última terça-feira (4/1), no município goiano de Rio Verde.

Conforme é possível ver nas imagens de da câmera de segurança, dois homens se aproximam do carro estacionado na rua, abrem a porta e entram no veículo. Entretanto, a criança, um menino de 7 anos, ainda estava no banco traseiro. O pequeno, então, ao se dar conta da ação dos suspeitos, pula do carro no momento em que os homens aceleram para fugir.

Durante a tentativa de deixar o carro, o braço do menino fica preso ao cinto de segurança por alguns segundos. Felizmente e com agilidade, ele consegue se soltar e os suspeitos levam o carro embora. Apesar do grande susto, o menino não teve nenhum ferimento.

A um veículo local, o delegado que investiga o caso, Adelson Candeo, afirmou que uma equipe policial prendeu em flagrante um homem ainda ontem, terça-feira, mesmo dia do crime. De acordo com o delegado, o indivíduo foi apontado como o receptador do carro furtado, uma vez que o carro estava na garagem dele.

Mãe de criança que pulou de carro segundos antes de ladrões o levarem, em Rio Verde, fechava o portão no momento do ocorrido

De acordo com o relato da mãe da criança, o carro havia acabado de ser tirado da garagem quando tudo aconteceu. Ela se distanciou do veículo por um minuto para fechar o portão da residência e acabou deixando o automóvel ligado. Por isso, a criança aguardava no banco traseiro.

O veículo já foi recuperado. A Polícia Civil agora trabalha para identificar os dois suspeitos que o furtaram.

Veja abaixo os frames capturados do momento do ocorrido: