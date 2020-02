Justiça determina que Estado de Goiás restaure GOs 173 e 060

A justiça determinou que o Estado de Goiás e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) realizem a restauração definitiva das GOs 173 e 060. O trecho em questão está localizado no Oeste goiano. A decisão foi do juiz Marcos Boechat Lopes Filho, da comarca de Israelândia, e atende uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministérios Público de Goiás (MPGO). Os trechos apresentam inúmeros buracos, depressões, trincas, deformações e falta de sinalização adequada.

A determinação exige a restauração definitiva da pavimentação asfáltica, do trecho da Rodovia GO-173, entre as cidades de Israelândia e Jaupaci, no prazo de um ano. Além disso, ela exige a mesma correção do trecho da Rodovia GO-060, entre os municípios de Israelândia até Iporá, no prazo de 180 dias.

Além disso, o magistrado também determinou que providenciem, no prazo de 180 dias, a correção das falhas indicadas em Laudo Técnico, e, em 30 dias, promovam a instalação de dispositivos de redutores de velocidade nos trechos urbanos das GOs 173 e 060.

Por fim, também foi determinado que seja construído um desvio às margens da Rodovia GO-060 para tentar normalizar o trânsito no local. Caso a determinação não seja cumprida pelo Estado de Goiás, o mesmo terá que pagar uma multa diária para cada um dos réus de R$ 10 mil, com limite de R$ 1 milhão.

Apuração nas GOs 173 e 060

Primeiramente, a ação civil pública, ajuizada pelo MPGO, visava analisar a condição da GO-173, trecho entre Israelândia a Jaupaci, e da GO-060, de São Luís de Montes Belos a Iporá. Acima de tudo, o processo explica que a péssima condição do asfalto das GOs 173 e 060 comprometem a trafegabilidade, pode levar a prejuízos nos veículos e, mais importante, pode colocar em risco a vida dos motoristas.

Além disso, o magistrado declara que a reunião de provas, como matérias veiculadas pela imprensa, fotos e videos feito por motoristas que passam pelos locais, provam que a responsabilidade é do Estado de Goiás e, consequentemente, ele precisa tomar providências rápidas.

Erosão na GO-060

Certamente, as GOs 173 e 060 passam por problemas a bastante tempo. O caso mais recente está localizado no trecho entre entre as cidades de São Luiz de Monte Belos e Israêlandia, onde os dois lados da pista estão interditados. O bloqueio ocorreu após um bueiro ceder e abrir uma grande erosão. Além disso, o problema começou após as chuvas fortes que tomaram a região Oeste do estado.